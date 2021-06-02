السيسي وميشيل: توافق على دعم المرحلة الانتقالية وخروج المرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 09:14 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. (أرشيفية: الرئاسة المصرية)

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا مساء اليوم خلال اتصال هاتفي من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي، «توافق السيسي وميشيل حول أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الجانبين في هذا الإطار، بهدف دعم المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة خارج الأراضي الليبية».

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ويستحوذ الملف الليبي على جانب مهم من مباحثات السيسي مع المسؤولين الغربيين، ففي 26 مايو الماضي بحث الرئيس المصري ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حاليا، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل.

وشهد لقاء السيسي والوزير الأميركي توافقا على «أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا، بما سيسهم في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية، ويقوض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية».

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