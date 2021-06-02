«تسييري أجدابيا» يبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية في البلدية

اجتماع رئيس المجلس التسييري مع رؤساء ومديري الأجهزة الأمنية في أجدابيا. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري أجدابيا امبارك المنفي، خلال اجتماع عقده صباح اليوم الأربعاء، بقاع الاجتماعات بديوان البلدية مع مديري ورؤساء الأجهزة الأمنية العاملة في البلدية المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها وكيفية العمل المشترك مع البلدية، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا على صفحتها على «فيسبوك».

وقال المديرية، إن أبرز الملفات التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع هي كيفية ضبط المخالفين للقانون والقواعد المتبعة كإشكالية دخول المواد الغذائية المحظورة للمدينة ونقص غاز الطهي وطريقة وصوله للمدينة وتأمين الوقود وضمان وصوله للمحطات خاصة في المدن المجاورة، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية وكيفية ترحيل المهاجرين ودعم هذه الأجهزة وضبط وترحيل المتسولين على المفترقات بالمدينة وعدد من المشاكل الأخرى.

وأشارت المديرية إلى أن الاجتماع حضره مسؤول قطاع المياه والصرف الصحي ومسؤولي قطاع الكهرباء، اللذان ناقشا مع مديري ورؤساء الأجهزة الأمنية بالبلدية المشاكل التي تواجه شبكات المياه والكهرباء في المدينة وكيفية التنسيق بين هذه القطاعات والأجهزة الأمنية لضبط كل من يخالف التعليمات الصادرة التي تضمن عمل القطاعات الحكومية بالمدينة على أكمل وجه.