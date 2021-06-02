بعد «معيتيقة» و«مصراتة».. الوفد المصري يزور مطار بنينا (صور)

وفد مصري يزور مطار بنينا الدولي، 2 يونيو 2021. (مصلحة المطارات)

زار وفد مصري، اليوم الأربعاء، مطار بنينا الدولي، لتفقد الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة بالمطار، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وخلال الزيارة، أجرى وفد الطيران المصري اجتماعا مع فريق مكلف من وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومكون من مندوبين عن مصلحتي الطيران المدني والمطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، ومسؤولين عن إدارة المطار، وفق بيان صادر عن مصلحة المطارات الليبية.

- وفد مصري يزور مطار مصراتة تمهيدا لاستئناف الرحلات

وأجرى الوفد المصري أيضا منذ الأحد الماضي زيارتين إلى مطاري معيتيقة الدولي ومصراتة الدولي بهدف الوقوف على التدابير الأمنية المتبعة بهما.

وفد مصري يزور مطار بنينا الدولي، 2 يونيو 2021. (مصلحة المطارات)

وفد مصري يزور مطار بنينا الدولي، 2 يونيو 2021. (مصلحة المطارات)

وفد مصري يزور مطار بنينا الدولي، 2 يونيو 2021. (مصلحة المطارات)

وفد مصري يزور مطار بنينا الدولي، 2 يونيو 2021. (مصلحة المطارات)

وفد مصري يزور مطار بنينا الدولي، 2 يونيو 2021. (مصلحة المطارات)

وفد مصري يزور مطار بنينا الدولي، 2 يونيو 2021. (مصلحة المطارات)