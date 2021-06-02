مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وشركة المدار الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 04:06 مساء
من مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وشركة المدار الجديد، 2 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)

وقعت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، في احتفالية احتضنتها صالة الاحتفالات بفندق «كورنثيا»، مذكرة تفاهم مع شركة المدار الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مذكرة التفاهم تتضمن «مشروعا للسحابة الحكومية والمملوكة بالكامل للدولة الليبية»، لافتة إلى توفيرالمذكرة «بيئة محلية آمنة وخدمات ربط شبكي رقمي تضمن الاستمرارية وجودة الخدمات، وتغطي المستوى الوطني بالكامل».

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وأوضحت أن مذكرة التفاهم تسهم في تدشين «بيئة تحتية تسمح بتحسين الخدمات الشرطية وخاصة خدمة حماية ومراقبة وتأمين الحدود» إضافة إلى مساهمتها في «خلق فرص عمل ونمو اقتصادي بكامل ربوع ليبيا».

من مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وشركة المدار الجديد، 2 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
من مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وشركة المدار الجديد، 2 يونيو 2021. (وزارة الداخلية)
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