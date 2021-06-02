«الرقابة على الأغذية» يشيد بالمراكز الصحية في مصراتة المسؤولة عن تطعيم «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 02:43 مساء
مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال تفقدهم مركزا صحيا في مصراتة، 2 يونيو 2021، (صفحة المركز على فيسبوك)

أشاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمراكز الصحية بمدينة مصراتة المعنية بتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعدما أجرت فرق اللجنة العليا لمتابعة حملة لقاح كورونا التابعة للمركز زيارة لتلك المراكز، حيث أثنت على أسلوب التخزين ونظافة تلك المراكز، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشملت الجولة مراكز «قصر أحمد القروي، ومرباط، وزاوية المحجوب، وشاطي النخيل»، كما سجل المفتشون أن شركة «مارسيليا» الخاصة بالتخلص من المخلفات الطبية توقفت عن العمل.

جانب من الجولة للتفتيش على المراكز الصحية في مصراتة
جانب من الجولة للتفتيش على المراكز الصحية في مصراتة
جانب من الجولة للتفتيش على المراكز الصحية في مصراتة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
خطأ مطبعي ينغص مراسم تدشين ساحة في روما
منوعات
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
أوراق القضية الليبية تطير إلى برلين مرة ثانية.. وتركيز دولي على القاعدة ...
ليبيا
رئيس وزراء إسبانيا يزور طرابلس للقاء الدبيبة والمنفي وإعادة فتح السفارة الخميس
ليبيا
برشلونة يحسم الجدل بشأن مصير مدربه «كومان»
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي