الأحد المقبل.. 430 شركة تونسية تشارك في معرض «سكاي لاين 2021» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 02:14 مساء
الدبيبة والمشيشي خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس، 22 مايو 2021 (أ ف ب)

أعلنت 430 شركة تونسية المشاركة في معرض العمارة والاستثمار العقاري «سكاي لاين 2021»، الذي سينظم خلال الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو الجاري بطرابلس، كأول فعالية اقتصادية لإعادة إعمار ليبيا.

ويوفر معرض «سكاي لاين 2021» فرصة لمختلف الشركات الأجنبية لتوقيع شراكات في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات والمكاتب والدراسات الهندسية مع الجانب الليبي.

وكشف المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة، عن أن الخطوط التونسية خصصت بهذه المناسبة خطا جويا إضافيا بين تونس وطرابلس من مطار تونس قرطاج، وذلك في الخامس من يونيو الجاري، لتكون العودة في العاشر من الشهر نفسه، حسب تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء.

واستأنفت شركة الخطوط التونسية رحلاتها إلى ليبيا يوم 17 مايو بعد سبع سنوات من التعليق لأسباب أمنية وصحية، لتكون أول ناقلة جوية عربية ودولية تعيد فتح خطها التجاري مع ليبيا، كما إفتتحت الشركة مقرها الجديد بطرابلس يوم 23 مايو المنقضي.

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وأوضح المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي أن «وجود رجال الأعمال التونسيين والشركات التونسية في المعرض من خلال حلقات اللقاءات الثنائية المباشرة مع نظيراتها الليبية سيسهم في تطوير العلاقات بين الجانبين في المجالين العام والخاص».

وكشف بوقرة عن أن وزير الإسكان والتعمير الليبي أبوبكر الغاوي شدد، خلال لقاء جمعه به، أمس الأول الإثنين، على أهمية دعم وجود الشركات التونسية العاملة في المجال العقاري والإسكان بليبيا قصد المساهمة في إعادة إعمار ليبيا في الفترة المقبلة.

وفي 22 مايو االماضي، وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشين، اتفاقية متعددة البنود تشمل جوانب التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي، إضافة إلى رفع القيود على الاعتمادات في دخول البضائع من تونس عبر الحدود البرية.

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