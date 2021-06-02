«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية على طول الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن هذه الرياح ستؤثر على الساحل من الخليج إلى بنغازي، مساء غد الخميس، حيث ستصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

- الريح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر، يصل إلى 2.75 متر على ساحل طرابلس.

- البحر قليل الاضطراب، ويكون مضطربا اليوم على ساحل طرابلس.

- درجة الحرارة بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية متوسطة.