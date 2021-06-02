أحوال الطقس اليوم: طقس متقلب على مناطق الغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 10:00 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر غالبية مناطق الغرب، خصوصا الساحل، بطقس متقلب مصحوب برياح نشطة، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة على الدواخل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

الخليج - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة جبل نفوسة
الطقس مغيم على غالبية المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة تصحبها أحيانا سحب رعدية، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق الخليج، والرياح شمالية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

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