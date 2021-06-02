مطار بنينا الدولي يبدأ في تنفيذ صالة ركاب «شركة نيمو الكورية» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 12:32 صباحا
رسم توضيحي لصالة الركاب المعروفة بـ(صالة شركة نيمو الكورية). (إدارة مطار بنينا الدولي)

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، بدء تنفيذ صالة الركاب المعروفة بصالة (شركة نيمو الكورية)، بعد وصول الهيكل المعدني للصالة.

وقالت إدارة المطار، في بيان الثلاثاء، إن عمليات تنفيذ الصالة تأتي ضمن الجهود المبذولة من إدارة مطار بنينا الدولي، لإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، والتي تسهم في رفع العبء من على كاهل المواطن.

ووفق البيان، فقد تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بالباطن من قبل شركة الريان القابضة، وتحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف وإدارة المطار.

وأوضحت إدارة المطار أن القدرة الاستيعابية للصالة ستكون أكثر من مليون مسافر سنويا بمساحة مسقوفية تقدر بـ13 ألف متر مربع بمرافقها المختلفة في العقد والمخطط.

ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الصالة في مدة أقصاها سنة واحدة، وذلك بعدما توقف العمل في تنفيذها منذ العام 2011.

عمليات تدشين صالة الركاب المعروفة بصالة (شركة نيمو الكورية). (مطار بنينا الدولي)

 إدارة مطار بنينا الدولي، تعلن بدء تنفيذ صالة ركاب بعد وصول الهيكل المعدني للصالة. (مطار بنينا الدولي)

رسم توضيحي لصالة الركاب المعروفة بـ(صالة شركة نيمو الكورية). (إدارة مطار بنينا الدولي)

رسم توضيحي لصالة الركاب المعروفة بـ(صالة شركة نيمو الكورية). (إدارة مطار بنينا الدولي)
رسم توضيحي لصالة الركاب المعروفة بـ(صالة شركة نيمو الكورية). (إدارة مطار بنينا الدولي)
إدارة مطار بنينا الدولي، تعلن بدء تنفيذ صالة ركاب بعد وصول الهيكل المعدني للصالة. (مطار بنينا الدولي)
إدارة مطار بنينا الدولي، تعلن بدء تنفيذ صالة ركاب بعد وصول الهيكل المعدني للصالة. (مطار بنينا الدولي)
عمليات تدشين صالة الركاب المعروفة بصالة (شركة نيمو الكورية), (مطار بنينا الدولي)
رسم توضيحي لصالة الركاب المعروفة بـ(صالة شركة نيمو الكورية). (إدارة مطار بنينا الدولي)
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