وفد مصري يزور مطار مصراتة تمهيدا لاستئناف الرحلات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 10:41 مساء
وفد مصري يزور مطار مصراتة الدولي, 1 يونيو 2021. (مطار مصراتة الدولي)

زار وفد مصري، اليوم الثلاثاء، مطار مصراتة الدولي، للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار، تمهيدا لاستئناف الرحلات من وإلى مطار القاهرة الدولي.

رافق الوفد فريق مكلف من وزير المواصلات، مكون من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات، وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، وفق بيان مطار مصراتة الدولي اليوم.

وفد مصري يتفقد مطار معيتيقة تمهيداً لاستئناف الرحلات

فيما عقد اجتماع في مقر إدارة مطار مصراتة الدولي، بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار، لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

والأحد، زار وفد من الطيران المدني المصري، مطار معيتيقة الدولي للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار وتمهيدا لاستئناف الرحلات بين من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي.

وفد مصري يزور مطار مصراتة الدولي, 1 يونيو 2021. (مطار مصراتة الدولي)
وفد مصري يزور مطار مصراتة الدولي, 1 يونيو 2021. (مطار مصراتة الدولي)
وفد مصري يزور مطار مصراتة الدولي, 1 يونيو 2021. (مطار مصراتة الدولي)
وفد مصري يزور مطار مصراتة الدولي, 1 يونيو 2021. (مطار مصراتة الدولي)
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