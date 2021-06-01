إحياء اليوم الوطني لتقنية المعلومات في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 08:47 مساء
عميد بلدية بني وليد متحدثا للحضور في احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات. (الإنترنت)

أقيم بقاعة كلية التقنية الإلكترونية في مدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لتقنية المعلومات، بتنظيم من منظمة بنية للابتكار والتقنية تحت إشراف المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضح المشرفون على الحفل بمنظمة بنية للابتكار والتقنية إلى «بوابة الوسط»، أن الاحتفالية تضمنت عدة ندوات وورش عمل ألقاها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الإلكترونية والمتخصصين في مجال تقنية المعلومات.

وحضر الاحتفالية عميد وأعضاء المجلس البلدي بني وليد وعدد من الفنيين والمهندسين المهتمين وطلبة الكليات والمعاهد في المدينة.

وقررت حكومة الوحدة الوطنية، الشهر الماضي، الاحتفال سنويا باليوم الوطني لتقنية المعلومات بكل ربوع ليبيا في الأول من يونيو من كل عام، يجري خلاله إقامة حلقات النقاش وورش العمل، وافتتاح معارض لإشهار المشاريع وعقد شراكات مع الشركات التِّقنية والمعلوماتية المحلية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التقنية وأمن المعلومات للمواطنين.

احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات في بني وليد، الثلاثاء 1 يونيو 2021. (الإنترنت)
احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات في بني وليد، الثلاثاء 1 يونيو 2021. (الإنترنت)
احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات في بني وليد، الثلاثاء 1 يونيو 2021. (الإنترنت)
احتفالية اليوم الوطني لتقنية المعلومات في بني وليد، الثلاثاء 1 يونيو 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
خطأ مطبعي ينغص مراسم تدشين ساحة في روما
منوعات
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
برشلونة يحسم الجدل بشأن مصير مدربه «كومان»
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
رئيس مفوضية الانتخابات في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة ...
ليبيا
وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي