إجراء جراحة دقيقة لطفل حديث الولادة بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 08:22 مساء
الطاقم الطبي مع الطفل حديث الولادة الذي أجريت له العملية الجراحية الدقيقة. (مركز طبرق الطبي)

شهد قسم جراحة المسالك البولية بمركز طبرق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة طارئة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر 12 يوما، تم تحويله من قسم الأطفال لمعاناته من «انحباس البول».

وقال مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، اليوم الثلاثاء، إن الأطقم الطبية بقسم جراحة المسالك البولية تبين لهم حدوث تضخم لكليتي الطفل عند تتبعهم تاريخ الحالة المرضية للمولود أثناء الحمل وبعد أسبوع من ولادته، وذلك بعد إجراء تصوير رجعي للمثانة والحوالب.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الفحوصات الشاملة التي أجريت للمولود أكدت «وجود ارتجاع من درجة شديدة ناتج عن وجود صمام بالأحليل الخلفى»، ما اضطر الفريق الطبي إلى تركيب أنبوب موقت تحت السرة لحل الانسداد.

كما أكد المصدر أن اليوم أجريت للطفل فتحة تحت السرة لحل المشكلة، وتحسين وظائف الكلى إلى حين إجراء منظار، مرجحا أن يكون الطفل بحاجة إلى «زراعة حوالب بعد عمر السنة حسب الفريق الجراحي». 

وأشاد المكتب الإعلامي بجهود الأطقم الطبية من التخدير أطباء وفنيين، لمتابعة حالة الطفل حديث الولادة وغيرها من الحالات الطارئة التي يجرى استقبالها بمركز برق الطبي.

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