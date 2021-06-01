توقف منظومة مصرف التجارة والتنمية في سرت بسبب سرقة كابل اتصالات

فرع مصرف التجارة والتنمية في مدينة سرت. (أرشيفية: سرت نيوز)

أكدت مصادر مصرفية بفرع مصرف التجارة والتنمية في سرت، توقف خدمات المنظومة المصرفية للتعامل مع زبائن المصرف، اليوم الثلاثاء، بسبب سرقة كابل الاتصالات الفايبر الواصل للمصرف.

وأوضح المصادر أن كابل الفايبر الواصل للمصرف يمتد من موقع التجمع العام للاتصالات الواقع بالقرب من مقر المصرف بمحلة الرباط بمدينة سرت، مشيرة إلى أن «خارجين عن القانون قاموا بأعمال سرقة وعبث في الكابل».

كما أكدت المصادر تعرض مجمع الاتصالات البحري لخدمات الفايبر مع المنطقة الشرقية في مدينة سرت لأعمال سرقة، ما أدى إلى توقف خدمات الاتصالات وخدمات كابل الفايبر في المنطقة.