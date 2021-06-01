وزير الحكم المحلي يناقش مع السفير الألماني ومسؤولين أوروبيين الارتقاء بالعمل البلدي

من لقاء وزير الحكم المحلي مع السفير الألماني والمسؤولين الأوروبيين، 1 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، بديوان الوزارة بطرابلس، اليوم الثلاثاء، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، ومندوبين عن جمعية البلديات الهولندية «VNG» ومنظمة «GIZ» الألمانية، الارتقاء وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجه العمل البلدي.

وشارك في اللقاء الذي عقد افتراضيا عبر «ZOOM» نائب سفير الاتحاد الأوروبي، وممثل لجامعة «Kiel» الألمانية، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عادل الصادق، ومستشار وزيرالحكم المحلي لشؤون التعاون الدولي محمد أبوحلقة، وفق بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتطرق اللقاء إلى بحث أشكال التعاون بين الوزارة من جهة، والاتحاد الأوربي وألمانيا خصوصا وجمعية البلديات الهولندية «VNG»، ومنظمة «GIZ» الألمانية، وجامعة «kiel» من جهة أخرى، والاستفادة من التجربة الأوروبية، وفتح مساحة للتبادل المعرفي الهادف إلى صقل قدرات الموارد البشرية العاملة تحت مظلة الإدارة المحلية.

من لقاء وزير الحكم المحلي مع السفير الألماني والمسؤولين الأوروبيين، 1 يونيو 2021. (وزارة الحكم المحلي)