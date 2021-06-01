حفتر يلتقي كوبيش في الرجمة

المشير خليفة حفتر مصافحا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش خلال لقاء في الرجمة، 1 يونيو 2021. (مكتب إعلام القيادة العامة)

التقى القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، على ما أفاد مكتب إعلام القيادة العامة.

وقال المكتب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الطرفين ناقشا «آخر المستجدات على الساحة الليبية»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن جدول أعمال اللقاء ومخرجاته.

- النويري وكوبيش يتوافقان على إنجاز مشروع الميزانية وفق «استحقاقات المرحلة والقانون»

- السفيرة الفرنسية تبحث مع كوبيش آخر التطورات السياسية في ليبيا

وفي وقت سابق اليوم، التقى كوبيش، في طرابلس، سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، حيث بحثا «آخر التطورات السياسية في ضوء الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، حسب تغريدة على حساب السفارة الفرنسية بموقع «تويتر».

كما توافق كوبيش، خلال لقاء في طرابلس، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، الثلاثاء، على ضرورة إنجاز مشروع قانون الميزانية العامة الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى مجلس النواب «وفق استحقاقات المرحلة والقانون»، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

من لقاء المشير خليفة حفتر مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في الرجمة، 1 يونيو 2021. (مكتب إعلام القيادة العامة)

من لقاء المشير خليفة حفتر مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش في الرجمة، 1 يونيو 2021. (مكتب إعلام القيادة العامة)