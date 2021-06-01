وزير التعليم يتعهد تسهيل إجراءات اعتماد المدرسة الباكستانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 02:28 مساء
وزير التعليم (يسار) خلال استقباله السفير الباكستاني في طرابلس، 1 يونيو 2021. (وزارة التربية والتعليم)

ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، بمكتبه اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية باكستان لدى ليبيا رشاد جاويد، وضع المدرسة الباكستانية في طرابلس وبنغازي، والإجراءات اللازمة لاعتمادها، والاتفاقية المبرمة سابقا في هذا الشأن بين الطرفين.

وأعرب السفير الباكستاني عن أمله في دعم الوزير لاعتماد المدرسة الباكستانية، مؤكدا حرصه على راحة الطلاب الليبيين الدارسين في المدرسة الباكستانية في ليبيا، سواء كانوا ممن يحملون الجنسية الباكستانية أو الليبية، وفق ما نقل بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم ومنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

باكستان تقدم خمسة مقاعد دراسية للطلاب الليبيين في ثلاثة تخصصات علمية

بدوره، تعهد وزير التربية والتعليم بتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعاب أمام اعتماد المدرسة دعما للتعليم الأجنبي في ليبيا، فيما دعا السفير الباكستاني الوزير لزيارة المدرسة الباكستانية والسفارة في العاصمة طرابلس.

وفي 2019، أعلنت وزارة التعليم أن الحكومة الباكستانية قدمت «خمسة مقاعد دراسية للطلاب الليبيين للعام الجامعي 2019-2020» في ثلاثة تخصصات علمية هي «الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والهندسة». وجاء ذلك التعاون بين البلدين ضمن «برنامج المساعدة التقنية العلمية».

وزير التعليم (يسار) خلال استقباله السفير الباكستاني في طرابلس، 1 يونيو 2021. (وزارة التربية والتعليم)
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