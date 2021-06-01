المعرض الجزائري الليبي يختتم بالاتفاق على إعادة النظر في اتفاقيات سابقة وعودة «سوناطراك»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 12:59 مساء
توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة ترقية التجارة الخارجية الجزائرية والمركز الليبي لتنمية الصادرات، 31 مايو 2021، (وزارة الاقتصاد)

أسدل الستار على المعرض الجزائري الليبي بالتوافق على تفعيل الاتفاقات السابقة بين البلدين، أبرزها منع الازدواج الضريبي وعودة شركة «سوناطراك» قريبا إلى ليبيا، وتأسيس مجلس أعمال مشترك بهدف تعزيز التبادل التجاري، وتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في طرابلس أكتوبر المقبل.

ووقعت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية مع المركز الليبي لتنمية الصادرات أمس الإثنين بروتوكول تعاون من أجل تعزيز التبادلات التجارية بهدف التعاون في مجال التجارة الخارجية في كل من التصدير والاستيراد من خلال تنظيم معارض متخصصة في البلدين.

التحضير لمعرض جزائري في ليبيا
وكشف وزير التجارة الجزائري كمال رزيق في تصريحات للصحفيين عن التحضير لمشروع من أجل تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بليبيا.

وتوقع رزيق توجه المنتجين الجزائريين بقوة إلى ليبيا، من أجل عرض منتجاتهم، وذلك في تصريح على هامش حفل اختتام المعرض.

كما اتفق على تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الجزائر وليبيا، التي يعود تاريخ إبرامها إلى العام 1988، وضرورة الإسراع في فتح المعبر الحدودي الدبداب - غدامس؛ لتسهيل عبور البضائع، وفتح وكالة بنكية بالدبداب لتسهيل الإجراءات المصرفية المتعلقة بالتوطين، ومتابعة العمليات المصرفية المرتبطة بالتبادلات بين البلدين.

وجرى الاتفاق على هذه الإجراءات خلال لقاء وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبدالرحمان، مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري - الليبي.

اقتراح ليبي بإنشاء مصرف مشترك مع الجزائر
وفيما ترغب الجزائر في إحداث وكالات بنكية على مستوى ليبيا اقترح الوزير الليبي للاقتصاد والتجارة إنشاء مصرف مشترك جزائري ليبي برأس مال خاص أو عمومي خاص.

وشارك في المعرض نحو 400 رجل أعمال من البلدين، وقد تطرق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، واستعرض فرص الشراكات الثنائية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين.

واتفقت الدولتان على عقد اجتماع على مستوى الخبراء، في تاريخ يحدد لاحقا، لدراسة الإجراءات العملية بهدف إعادة فتح الخط البحري وإمكانية فتح خط نقل للشحن الجوي بين البلدين ودراسة إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بعد استكمال المحادثات وكل الإجراءات الضرورية لذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
رئيس مفوضية الانتخابات في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة ...
ليبيا
وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان
ليبيا
السفير البريطاني في ليبيا يتحدث إلى «بوابة الوسط» عن مستقبل المرتزقة والانتخابات...
ليبيا
ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي