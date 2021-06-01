النويري يرحب بمبادرة إنشاء برلمان الطفل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 يونيو 2021, 12:55 مساء
فوزي النويري (يمين) خلال لقائه مع أمين عام برلمان الطفل الليبي حسين الفتحلي بفرع مجلس النواب في طرابلس، 1 يونيو 2021. (مجلس النواب)

رحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، بمبادرة إنشاء برلمان الطفل الليبي، مبديا استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة.

جاء ذلك خلال لقاء النويري بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، مع أمين عام برلمان الطفل الليبي حسين الفتحلي، حيث أطلعه على مشروع البرلمان وقرار إنشائه من وزارة الشؤون الاجتماعية، حسب بيان صادر عن مجلس النواب.

وناقش الطرفان أيضا كيفية تقديم الدعم والمساندة لمشروع إنشاء البرلمان، حيث أكد النويري استعداد مجلس النواب لتقديم المساعدة والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، واعتبار برلمان الطفل الليبي جزءا من عمل البرلمانات السياسية.

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