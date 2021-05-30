عقيلة صالح يدعو للمشاركة في انتخابات ديسمبر خلال لقاء مع «شباب درنة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 11:28 مساء
عقيلة صالح خلال لقائه مع عدد من شباب درنة، 30 مايو 2021. (مجلس النواب)

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع «تجمع شباب درنة» دور الشباب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل؛ داعيا إلى ضرورة مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات.

وخلال اللقاء الذي عقد بمكتب صالح في مدينة القبة، تناول الطرفان أوضاع مدينة درنة واحتياجاتها، وكذلك المشاركة في الانتخابات المقبلة (بلدية وعامة)، حيث أكد رئيس مجلس النواب على «دور الشباب في بناء مدينتهم ووطنهم».

كما دعا إلى «ضرورة مشاركة المواطنين الفاعلة في هذه الاستحقاقات الهامة، خاصة شريحة الشباب الذين يعول عليهم في بناء الوطن وتقدمهم وازدهاره».

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