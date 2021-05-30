افتتاح مدرستين في درنة بحضور وزير التعليم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 10:01 مساء
وزير التعليم في افتتاح مدرستين بدرنة، 29 مايو 2021. (الوزارة)

افتتح وزير التربية والتعليم موسى المقريف أمس السبت مدرستين جديدتين في درنة، هما «جيل المستقبل» و«الوحدة». وتضم مدرسة «جيل المستقبل» 24 فصلا دراسيا و 3 مكاتب إدارية؛ فيما تضم مدرسة الوحدة 14 فصلا دراسيا و 3 مكاتب إدارية، وفق بيان لوزارة التعليم اليوم الأحد.

وتأسست المدرستان من قبل «المبادرة الليبية الانتقالية» التي قامت بأعمال التوريد والتركيب، والتجهيز بالكامل «تحت إشراف مؤسسة درنة الزاهرة للأعمال الخدمية التنموية».

 وعلى هامش زيارته إلى درنة، تفقد المقريف سير العملية التعليمية في البلدية، وناقش مع مراقب التربية والتعليم بها انطلاق العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني. 

وزير التعليم في افتتاح مدرستين بدرنة، 29 مايو 2021. (الوزارة)
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