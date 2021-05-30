التومي والصور يبحثان آليات عمل تمنع تجاوزات البلديات وشركات النظافة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 09:41 مساء
وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي والنائب العام المستشار الصديق الصور. (وزارة الحكم المحلي)

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، والنائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الأحد، اجتماعا من أجل الوصول إلى آليات عمل تمنع حدوث تجاوزات بعمل البلديات وشركات النظافة.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اجتماع التومي والصور «يهدف لفتح آفاق التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة من أجل ضمان سير عمل المرافق العامة المعنية بالشؤون المحلية وممارستها لمهامها وفق صحيح القانون ودون حدوث تجاوزات أو مخالفات قانونية».

وأكدت وزارة الحكم المحلي أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بعمل البلديات والشركات العامة لخدمات النظافة وذلك من أجل الوصول لآليات عمل تضمن منع حدوث تجاوزات إدارية ومالية قد ترقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون».

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