وفد ليبي يزور صفاقس ويطلع على المشروعات المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 08:36 مساء
الوفد الليبي الذي يضم عميدي بلديتي وادي البوانيس والمرج في زيارته لمدينة صفاقس. (بلدية وادي البوانيس)

قام وفد من بلدية وادي البوانيس بزيارة رسمية إلى مدينة صفاقس التونسية، للإطلاع على المشروعات المنجزة والعمل على إنجاز مشروعات شبيهة بها في المدن الليبية.

واستقبل رئيس بلدية صفاقس منير اللومي صباح أمس السبت عميد بلدية وادي البوانيس علي فرج عكاشة عميد بلدية وادي البوانيس، ممثلا من إقليم فزان، وعميد بلدية المرج وليد علي العرفي ممثلا من إقليم برقة، حسب بيان لبلدية وادي البوانيس، اليوم الأحد,

ضمت الزيارة وفدا إداريا للبلديتين وممثلي شركة «سوتيكا» التونسية، وتناول اجتماع بين الطرفين الليبي والتونسي « أفاق التعاون التونسي الليبي على مستوى السلطة المحلية، والنظر في علاقات ثنائية بناءة لتبادل الخبرات الإدارية والفنية، وحيث الشباب والمؤسسات التونسية والليبية لبعث مشاريع اقتصادية تساهم في بناء قدرات البلدين».

ووجه عمداء المدينتين الليبيتين الدعوة إلى رئيس بلدية صفاقس لزيارة المدن الليبية في أقرب فرصة ممكنة، فيما زار قاعة العمليات الخاصة بالتحكم عن بعد في حركة المرور التي أنجزها كفاءات تونسية من صفاقس؛ متمنيين العمل على إنجاز مشروعات مماثلة في ليبيا.

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