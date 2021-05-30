الرئاسة الجزائرية: زيارة الدبيبة شكلت فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 08:34 مساء
لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون والدبيبة في الجزائر، الأحد 30 مايو 2021. (الرئاسة الجزائرية)

قالت الرئاسة الجزائرية، إن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له إلى البلاد «شكلت فرصة لتأكيد دور الجزائر المحوري في تعزيز المصالحة الليبية الليبية، واستكمال مسار الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية».

واستقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفقة وفد وزاري رفيع المستوى.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن محادثات الرئيس تبون مع الدبيبة والوفد المرافق له تناولت سبل تكثيف التعاون الثنائي ودعمه في كل المجالات، ولا سيما التنسيق الأمني ومحاربة الجريمة العابرة وحماية الحدود المشتركة، وكذا زيادة التبادل التجاري من خلال فتح المجال الجوي ومنافذ أخرى يمكن فتحها.

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وضم وفد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر منذ أمس السبت، وزراء الخارجية، الداخلية، المواصلات، الاقتصاد والتجارة، النفط والغاز، الصحة، العمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وكان في استقبال الدبيبة ومرافقيه بمطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الجزائرية.

لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون والدبيبة في الجزائر، الأحد 30 مايو 2021. (الرئاسة الجزائرية)
لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون والدبيبة في الجزائر، الأحد 30 مايو 2021. (الرئاسة الجزائرية)
لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون والدبيبة في الجزائر، الأحد 30 مايو 2021. (الرئاسة الجزائرية)
لقاء الرئيس عبدالمجيد تبون والدبيبة في الجزائر، الأحد 30 مايو 2021. (الرئاسة الجزائرية)
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