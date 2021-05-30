وزارتا الإسكان والحكم المحلي تتفقان على آليات نقل الاختصاصات إلى البلديات

وزيرا الحكم المحلي والإسكان والتعمير خلال توقيع اتفاق نقل الاختصاصات للبلديات. (وزارة الحكم المحلي)

اتفقت وزارتي الحكم المحلي والإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، على آليات نقل الاختصاصات ذات الطابع المحلي إلى البلديات، بحسب ما أعلنته وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع وزير الإسكان والتعمير المهندس أبوبكر الغاوي، مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، الذي عقد بمقر وزارة الحكم المحلي في طرابلس، وخصص لوضع الترتيبات النهائية لتمكين البلديات من ممارسة الاختصاصات ذات الطابع المحلي.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على نقل اختصاص الاصحاح البيئي والاختصاصات المتعلقة برخص البناء والهدم وإدارة الفضاء العام إلى البلديات بحيث تقوم البلديات بممارسة هذه الاختصاصات وفق ما قرره قانون نظام الإدارة المحلية».

وأكد وزير الإاسكان والتعمير، المهندس أبوبكر الغاوي خلال الاجتماع على أنه «يؤمن ايماناً تاماً بأن البلديات هي الأقدر على إدارة شؤونها المحلية وذلك لأنها الأقرب إلى المواطن وهي الأقدر على تلبية احتياجاته المحلية».

وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون وتنفيذاً للخطة العامة لحكومة الوحدة الوطنية التي وضعت من أولوياتها تفعيل الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصها.

ونوهت الوزارة إلى أنه «ستتم المباشرة الفعلية في الإجراءات التنفيذية لنقل الاختصاص ابتدأً من مطلع شهر يونيو حيث سيتم تشكيل الفرق الفنية من جميع الأطراف ذات العلاقة للمباشرة في نقل الاختصاص».

كما نوهت وزارة الحكم المحلي إلى أن «وزارة الإسكان والتعمير ستستمر في تقديم الدعم والمرافقة لوزارة الحكم المحلي والبلديات أثناء تنفيذ عمليات نقل هذه الاختصاصات بما يضمن سلامة ونجاعة الانتقال نحو اللامركزية في هذه المجالات».

وزيرا الحكم المحلي والإسكان والتعمير خلال توقيع اتفاق نقل الاختصاصات للبلديات. (وزارة الحكم المحلي)