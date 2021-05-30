تشكيل فريق عمل للحد من التوصيلات غير الشرعية واتمام إجراءات التعاقد وجباية ديون شركة الكهرباء بالجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 05:04 مساء
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع إدارة الجفارة، الأحد 30 مايو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

اتفق مسؤولون من الشركة العامة للكهرباء مع مسؤولي الشركة بالجفارة على تشكيل فريق عمل من الشركة وجهاز الحرس البلدي ومركز حماية الطاقة الكهربائية الجفارة للحد من التوصيلات غير الشرعية واتمام إجراءات التعاقد وجباية الديون المتراكمة لصالح الشركة بالمنطقة.

جاء الاتفاق خلال اجتماع موسع عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء بالزهراء، اليوم الأحد، ضم مدير إدارة خدمات المستهلكين الجفارة، المهندس أحمد صولة، ومدير إدارة توزيع الجفارة، المهندس عبدالسميع المنقوب، ومدير مركز حماية الطاقة الكهربائية، العقيد عماد شفراد وجهاز الحرس البلدي الجفارة والهيئة العامة للأوقاف الجفارة.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة كيفية الترشيد في استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد التجاري والتوصيلات غير الشرعية بمنطقة الجفارة، وذلك ضمن مساعيها لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد التجاري بكل المناطق والبلديات.

وأضافت الشركة أن الاجتماع جرى خلاله أيضا الاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف بالجفارة لحث جميع القطاعات العامة والمواطنين، للعمل على ترشيد الاستهلاك وتنبيه القيِّمين على المساجد بالمساهمة في توفير الطاقة، من خلال وقف تشغيل الإضاءة وأجهزة التكييف بعد انقضاء كل صلاة وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية وفصل التيار الكهربائي عن سخانات المياه في فصل الصيف.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنه تم أيضا الاتفاق على تخصيص خطبة صلاة الجمعة للحديث عن أهمية الكهرباء والترشيد في الاستهلاك من الجانب الديني.

اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع إدارة الجفارة، الأحد 30 مايو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع إدارة الجفارة، الأحد 30 مايو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع إدارة الجفارة، الأحد 30 مايو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء مع إدارة الجفارة، الأحد 30 مايو 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
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