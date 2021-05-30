توزيع إصابات كورونا في ليبيا.. نصف الحالات في طرابلس و4 وفيات في زليتن

عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» في البيضاء. (أرشيفية: مركز الرصد البيضاء)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض توزيع إصابات فيروس كورونا المستجد على المناطق الليبية، أمس السبت، بعدما تم تسجيل 366 إصابة، و358 حالة شفاء وتسع وفيات.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته استقبلت، أمس السبت، 4597 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4231 منها، فيما تأكدت إصابة 366 حالة، منها 278 جديدة و88 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ153 حالة جديدة و21 مخالطة، وبنغازي 14 حالة جديدة، ومصراتة تسع حالات جديدة، و60 حالة مخالطة، وجنزور سبع حالات جديدة، والماية ثلاث حالات جديدة وجادو حالتين جديدتين، وغريان 11 حالة جديدة، وزليتن ثلاث حالات جديدة، والزاوية الغرب عشر حالات جديدة، وقصر الأخيار وزوارة والقلعة وزلطن بحالة جديدة لكل منها.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 366 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات

كما سجلت السائح حالتين جديدتين، وسرت حالتين مخالطتين والكفرة ست حالات جديدة، وكاباو حالتين جديدتين، والخمس ست حالات جديدة، والسواني بن آدم أربع حالات جديدة، والعجيلات ثلاث حالات جديدة، والقرة بوللي أربع حالات جديدة وظاهر الجبل.

ثلاث حالات جديدة، وبني وليد عشر حالات جديدة، وترهونة ثماني حالات جديدة وحالة مخالطة، والزنتان أربع حالات مخالطة، والحرابة ثلاث حالات جديدة، وقصر بن غشير ست حالات جديدة، وطبرق خمس حالات جديدة

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ235 حالة، و21 حالة في مصراتة، و39 حالة في قصر بن غشير، و14 حالة في القلعة، و47 حالة في العجيلات، وحالتين في الزنتان.

وتوزعت حالات الوفاة على كل من قصر بن غشير وطبرق ومصراتة وأوباري ومسلاتة بحالة واحدة لكل منها، فضلا عن أربع حالات زليتن.

وبذلك يرتفع عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء 185 ألفا و181 حالة، تعافى منها 171 ألفا و637 حالة، وتوفى 3125 حالة، بينما ما زالت عشرة آلاف و419 حالة نشطة حتى الآن.