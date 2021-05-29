سرقة مركز صحي بضواحي سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 29 مايو 2021, 11:56 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض المركز الصحي السد بمنطقة وادي الغربيات بضواحي سرت، لأعمال عبث وسرقة من قبل عصابات مجهولة، على ما أفادت مصادر بقطاع الصحة في سرت، السبت.

وأوضحت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المركز الصحي السد تعرض لسرقة سبعة مكيفات كانت موجودة بالأقسام الطبية والعيادات، كما تعرضت مكاتب ومعدات طبية وإسعافية بالمركز إلى السرقة والعبث.

- تعرض مركز صحي جنوب بني وليد للسطو والسرقة

وهذه المرة الثانية، التي يتعرض فيها المركز إلى السرقة خلال الفترة الأخيرة، فى غياب حراساته من قبل قطاع الصحة. وتقدم العناصر الطبية المساعدة المتواجدة بالمركز خدماتها للمرضى وخاصة الحقن والتطعيمات والإسعافات الأولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (1 من 2)
فيديو
«بيلينغكات»: جنود أميركيون يكشفون أسرارا نووية
دولى
عقوبات مغلظة بالغرامات المالية والإيقافات في الدوري الليبي
رياضة محلية
بعد انفراجة نسبية لـ«الميزانية والسيادية».. القاعدة الدستورية «لغم جديد»
ليبيا
المسماري: الاستعراض العسكري لا يستهدف أحدا
ليبيا
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
12 حزبا وتكتلا تطالب البعثة الأممية بـ«قطع الطريق» أمام «محاولة عرقلة» الاستحقاق...
ليبيا
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وإرجاع نسبة 20% المخصومة لـ446 ألف موظف
ليبيا
نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الكلب الطائر» يتسبب بتوقيف رجل هندي