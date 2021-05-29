الغنوشي: ليبيا أصبحت ورشة كبيرة وتونس الأكثر تأهيلا لإعمارها

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، بلاده «الأكثر تأهيلا» في عملية إعادة إعمار ليبيا، التي «باتت الآن ورشة كبيرة»، وفق تعبيره.



وعلى هامش ختام المنتدى الدولي للأعمال التونسي- الليبي، في جزيرة جربة التونسية، أمس الجمعة، قال الغنوشي إن «تونس وليبيا شعب واحد بدولتين ومستقبل تونس في ليبيا ومستقبل ليبيا في تونس»، وفق قوله، داعيا إلى ضرورة «إزالة العراقيل التشريعية والأمنية والإدارية» لتيسير هذه العلاقة، كما نقلت إذاعة «موازييك»، اليوم السبت.



وأضاف: «نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لوضع اللبنات الأولى لتحقيق الحلم المشترك في بناء سوق مغاربية مشتركة والإعلان عن إنشاء مجلس التعاون والتكامل الاقتصادي التونسي- الليبي».

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وأجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى طرابلس منذ تولي السلطة الجديدة الحكم موقتا، تم خلالها توقيع اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والبري والبحري، وتيسير حركة التجارة والأفراد.

وخلال ملتقى جربة الدولي للأعمال، تم التوقيع على جملة من الاتفاقيات، منها إحداث مدرسة عليا للصحة بجزيرة جربة وثلاثة مشاريع في قطاع الخدمات الصحية متعدّدة الاختصاصات، وإبرام اتفاقية شراكة بين جمعية التنمية والاستثمار الدولي، التي نظمت اللقاء واتحاد الصناعة والتجارة بمدنين، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالزاوية في ليبيا.

إضافة إلى استحداث مجلس اقتصادي تونسي- ليبي يضم رجال أعمال تونسيين وليبيين، دوره متابعة الاتفاقيات التي تم إبرامها، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تذليل الصعوبات.