الغنوشي: ليبيا أصبحت ورشة كبيرة وتونس الأكثر تأهيلا لإعمارها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 11:08 مساء
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، بلاده «الأكثر تأهيلا» في عملية إعادة إعمار ليبيا، التي «باتت الآن ورشة كبيرة»، وفق تعبيره.

وعلى هامش ختام المنتدى الدولي للأعمال التونسي- الليبي، في جزيرة جربة التونسية، أمس الجمعة، قال الغنوشي إن «تونس وليبيا شعب واحد بدولتين ومستقبل تونس في ليبيا ومستقبل ليبيا في تونس»، وفق قوله، داعيا إلى ضرورة «إزالة العراقيل التشريعية والأمنية والإدارية» لتيسير هذه العلاقة، كما نقلت إذاعة «موازييك»، اليوم السبت.

وأضاف: «نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لوضع اللبنات الأولى لتحقيق الحلم المشترك في بناء سوق مغاربية مشتركة والإعلان عن إنشاء مجلس التعاون والتكامل الاقتصادي التونسي- الليبي».

- الغنوشي يشيد بـ«حرص» القوى الليبية على إعادة الإعمار

وأجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى طرابلس منذ تولي السلطة الجديدة الحكم موقتا، تم خلالها توقيع اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والبري والبحري، وتيسير حركة التجارة والأفراد.

وخلال ملتقى جربة الدولي للأعمال، تم التوقيع على جملة من الاتفاقيات، منها إحداث مدرسة عليا للصحة بجزيرة جربة وثلاثة مشاريع في قطاع الخدمات الصحية متعدّدة الاختصاصات، وإبرام اتفاقية شراكة بين جمعية التنمية والاستثمار الدولي، التي نظمت اللقاء واتحاد الصناعة والتجارة بمدنين، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالزاوية في ليبيا.

إضافة إلى استحداث مجلس اقتصادي تونسي- ليبي يضم رجال أعمال تونسيين وليبيين، دوره متابعة الاتفاقيات التي تم إبرامها، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والعمل على تذليل الصعوبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (1 من 2)
فيديو
«بيلينغكات»: جنود أميركيون يكشفون أسرارا نووية
دولى
عقوبات مغلظة بالغرامات المالية والإيقافات في الدوري الليبي
رياضة محلية
بعد انفراجة نسبية لـ«الميزانية والسيادية».. القاعدة الدستورية «لغم جديد»
ليبيا
المسماري: الاستعراض العسكري لا يستهدف أحدا
ليبيا
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
12 حزبا وتكتلا تطالب البعثة الأممية بـ«قطع الطريق» أمام «محاولة عرقلة» الاستحقاق...
ليبيا
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
المالية تعلن توحيد منظومة المرتبات وإرجاع نسبة 20% المخصومة لـ446 ألف موظف
ليبيا
نص كلمة كوبيش في ختام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الكلب الطائر» يتسبب بتوقيف رجل هندي