«القيادة العامة» تنعى العميد جمال بن عامر بعد سقوط طائرته في العرض العسكري بقاعدة بنينا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 09:30 مساء
العميد طيار جمال بن عامر, (الإنترنت)

نعت قوات القيادة العامة، العميد طيار جمال بن عامر، الذي وافته المنية اليوم نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية .

وقالت القيادة العامة في بيان اليوم، «ببالغ الآسى والحزن و بقلوب راضيةٍ بقضاءِ الله وقدره، تنعى القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية، وفاة شهيد الواجب العميد طيار جمال بن عامر، والذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم السبت نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية»..

وتابع البيان، «سائلين المولى عزّ وجل أن يتقبله قبولاً حسناً وينزله منزلاً حسناً في فردوسه الأعلى، ويحشره مع النبيّين والصديقين والشُهداء، وأن يتقبل منه كل ما قدمه من تضحيات مخلدة نصرةً للوطن».

بالصور: حفتر يشارك في عرض عسكري احتفالا بالذكرى السابعة لـ«عملية الكرامة»

وفي وقت سابق من اليوم، حضر قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، عرضا عسكريا، خلال الذكرى السابعة لـ«عملية الكرامة»، نظمته القيادة العامة بقاعدة بنينا العسكرية ببنغازي، شاركت فيه فرق ولواءات من القوات، فضلا عن آليات عسكرية ودبابات ومدافع ضمن لواءات الجيش.

وقال حفتر خلال الاستعراض، إن «الجيش الليبي هو المؤسسة التي نستكمل بها باقي مؤسسات الدولة»، مضيفا أن قواته قطعت «دابر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقاصي الجنوب لتقضي على فلول الإرهاب والجماعات الإجرامية».

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