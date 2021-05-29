بالصور: حفتر يشارك في عرض عسكري احتفالا بالذكرى السابعة لـ«عملية الكرامة»

جانب من الاستعراض العسكري في قاعدة بنينا, 29 مايو 2021. (الإنترنت)

حضر قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، مساء اليوم عرضا عسكريا، خلال الذكرى السابعة لـ«عملية الكرامة»، نظمته القيادة العامة بقاعدة بنينا العسكرية ببنغازي، شاركت فيه فرق ولواءات من القوات، فضلا عن آليات عسكرية ودبابات ومدافع ضمن لواءات الجيش.

وقال حفتر خلال الاستعراض، إن «الجيش الليبي هو المؤسسة التي نستكمل بها باقي مؤسسات الدولة»، مضيفا أن قواته قطعت «دابر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقاصي الجنوب لتقضي على فلول الإرهاب والجماعات الإجرامية».

وشدد على أن قواته استجابت للمطالب الدولية بوقف المعارك العسكرية في طرابلس لتحقيق الحل السلمي، مؤكدا «ظللنا سنوات عديدة ندعم الحل السياسي السلمي حقنا للدماء وحفاظا على الممتلكات».

وطالب حفتر «بحل الجماعات المسلحة في طرابلس وإجراء الانتخابات دون مماطلة»، مؤكدا أنه لولا وصول «قواتنا إلى مشارف طرابلس لما حصلت التسوية السياسية»

لكن قائد قوات القيادة العامة قال إن قواته «لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تم عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها»، وفق قوله.

وأضاف حفتر، «لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمة المتفق عليها.. وقد أعذر من أنذر».

حفتر: آن الأوان للتصالح والتسامح.. ولن نتردد في خوض المعارك إذا تعرقلت التسوية السياسية

وفي وقت سابق أمس، قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء، أحمد المسماري، إن الاستعراض العسكري الذي «لا يستهدف أحدا»، معقبا: «نحن في حالة حرب ضد الإرهاب والجريمة، وما زلنا نطارد ذئابا منفردة».

جانب من الاستعراض العسكري في قاعدة بنينا, 29 مايو 2021. (الإنترنت)

حفتر يحضر الاستعراض العسكري في قاعدة بنينا, 29 مايو 2021. (الإنترنت)

جانب من الاستعراض العسكري في قاعدة بنينة, 29 مايو 2021. (الإنترنت)

جانب من الاستعراض العسكري في قاعدة بنينا, 29 مايو 2021. (الإنترنت)

جانب من الاستعراض العسكري في قاعدة بنينا, 29 مايو 2021. (الإنترنت)

جانب من الاستعراض العسكري في قاعدة بنينة, 29 مايو 2021. (الإنترنت)