تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 06:46 مساء
أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا - الواحات، تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، وخروج حالتي إصابة من مركز العزل بمستشفى جالو بعد شفائهما.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم، إن مختبر الواحات أجرى التحاليل المخبرية خلال اليومين الماضيين لـ13 عينة، أظهرت نتائجها سلبية خمس عينات، فيما تأكدت إصابة سبع حالات.

وبحسب اللجنة، خرجت حالتان من مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام بعد التأكد من شفائهما.

كما لفت البيان إلى دخول حالة جديدة إلى مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، ليكون عدد الحالات بالمركز أربعا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التشكيل الأقرب لموقعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي
رياضة عالمية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (1 من 2)
فيديو
أليغري يفتح المزاد بين يونايتد وسان جيرمان على كريستيانو بعد اتجاه الاستغناء عنه...
رياضة عالمية
الأهلي المصري يتوج بطلا لكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي
رياضة عالمية
المحكمة الدستورية في مالي تعلن قائد الانقلاب العسكري رئيسا انتقاليا
دولى
آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم.. أكثر من 3.5 مليون وفاة
دولى
كأس السوبر.. «النصر» يبحث عن اللقب الأول ضد «الاتحاد» في ثالث نهائي بينهما
رياضة محلية
مدير «الصحة العالمية» في أوروبا «قلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة «الأشد ...
دولى
«الرئاسي» يحذر من «التصرفات الأحادية» بما فيها الاستعراضات العسكرية
ليبيا
«بنتاغون» يخطط لإجلاء المترجمين الأفغان وسط «تقدم طفيف» في الانسحاب من أفغانستان
دولى
جريدة «الوسط»: كيف ينتخب الليبيون الرئيس وما صلاحياته؟
ليبيا
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة جماعية» في ناميبيا خلال الاستعمار
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يؤثر لقاح «كورونا» على القدرة الإنجابية للرجال؟