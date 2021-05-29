تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الواحات

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا - الواحات، تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، وخروج حالتي إصابة من مركز العزل بمستشفى جالو بعد شفائهما.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم، إن مختبر الواحات أجرى التحاليل المخبرية خلال اليومين الماضيين لـ13 عينة، أظهرت نتائجها سلبية خمس عينات، فيما تأكدت إصابة سبع حالات.

وبحسب اللجنة، خرجت حالتان من مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام بعد التأكد من شفائهما.

كما لفت البيان إلى دخول حالة جديدة إلى مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، ليكون عدد الحالات بالمركز أربعا.