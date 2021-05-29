صالح يؤكد لـ«كوبيش» تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش, القبة 29 مايو 2021. (مجلس النواب)

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم في مدينة القبة، وشهد مباحثات حول تطورات العملية السياسية في ليبيا، وفق المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في بيان اليوم.

وشدد صالح على جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

كما أكد ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.

كوبيش يدعو مجلسي الدولة والنواب للتشاور «دون تأخير» حول القاعدة الدستورية للانتخابات

والخميس، دعا يان كوبيش، مجلسي الأعلى للدولة والنواب إلى التشاور «دون تأخير» حول القاعدة الدستورية للانتخابات، راصدا سلبيات شهدتها هذه الجولة من المناقشات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال كوبيش إنه شعر أحيانا خلال مناقشات القاعدة الدستورية للانتخابات التي جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الأربعاء والخميس، بأنها «تجرى في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة وليس في ملتقى الحوار»، منتقدا محاولة البعض إيجاد حلول لكل مشكلات ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة خلال جلسات ليست منوطا بها ذلك، وفق كلمته في ختام اجتماعات ملتقى الحوار السياسي، عبر الاتصال المباشر؛ لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات.

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش, القبة 29 مايو 2021. (مجلس النواب)