«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل شحات

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية اليوم السبت على ساحل الخليج، وشمالية شرقية على شحات، تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.



وأوضحت النشرة البحرية الصادرة عن المركز اليوم أن التحذير يبدأ من التاسعة صباحا بالتوقيت العالمي إلى الثانية عشرة غدا الأحد، مشيرة إلى كامل التفاصيل عن حالة الطقس على السواحل الليبية.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح شـمالية غربية تتحول تدريجيا ظهـر اليوم إلى شمالية شرقية تتراوح سـرعتها ما بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.25 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة.

- الرؤية جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، وتكون شمالية شرقية إلى شرقية اليوم على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي؛ سـرعتها ما بين 05 و20 عقدة تصل اليوم إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من المرج إلى شحات.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.25 متر ويصل إلى 1.75 متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر بين 18 و21 درجة.

- الرؤية جيدة.