انقطاع الكهرباء عن يفرن ومزدة والأصابعة 4 ساعات غدا لإجراء صيانة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 09:41 مساء
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق من بينها الأصابعة ومزدة ويفرن غدا السبت، لمدة أربع ساعات من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، لإجراء أعمال صيانة بمحطة تحويل غريان جهد «11/30/66/220 ك.ف»

وسيشمل الانقطاع أيضا مناطق «ككلة، وفسانو، ونسمة، وطبقة، والقريات الغربية والشرقية، والقضامة، والقحاصات، والعربان، والقواسم، وأبوزيان، ومحطة المحاسبة، والمناطق المجاورة للمحطة»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وستنفذ الفرق الفنية التابعة للشركة أعمال غسيل وتنظيف للشبكة الكهربائية بالمحطة.

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