الإثنين المقبل.. الدبيبة يشارك في مؤتمر اقتصادي تستضيفه الخارجية الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 07:45 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

تستضيف وزارة الخارجية الإيطالية، الإثنين المقبل، المؤتمر الاقتصادي «ليبيا الجديدة تقدم نفسها للشركات الإيطالية»، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة لروما.

وقالت الوزارة إن الدبيبة ووزير الخارجية لويغي دي مايو سيتحدثان في الجلسة العامة، فيما يشرف عليها وكيل وزارة الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو، وفقاً لبيان نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية، اليوم الجمعة.

واليوم، أجرى دي مايو زيارة إلى طرابلس رفقة وفد أوروبي، حيث تحدث عن رغبة الاتحاد الأوروبي في أن تكون «ليبيا الجديدة شريكة في مختلف القطاعات»، مشددا على مساندة السلطة الجديدة في ليبيا في مسار إعادة الاستقرار والبناء الاقتصادي في إطار سياسي مستقر.

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