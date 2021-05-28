وفد من شركة الكهرباء يزور الجنوب للوقوف على الاحتياجات العاجلة ومعالجة المختنقات في المحطات

من زيارة وفد الشركة العامة للكهرباء للمنطقة الجنوبية, (شركة الكهرباء)

زار وفد من الشركة العامة للكهرباء الأسبوع الماضي ولمدة ثلاثة أيام، المنطقة الجنوبية للوقوف على الاحتياجات العاجلة والمشاكل الفنية لمعالجة المختنقات لبعض محطات التحويل واستكمال محطات التحويل الجديدة هناك.

وبحسب بيان للشركة اليوم، ضم الوفد عضو مجلس إدارة الشركة المهندس رضوان خليل، والمدير العام المساعد للإدارة العامة لمشروعات التوزيع المهندس جمعة كردمين، ومدير دائرة التخطيط المهندس محمد أبوسويدر، والمدير العام المساعد لشؤون الخدمات المساندة المهندس مجدي الساكت، ومدير إدارة شبكات الجهد المتوسط الجنوبية المهندس عبدالكريم عبدالعالي.

كما ضم الوفد مدير دائرة التحكم الفرعي سبها المهندس عبدالحفيظ نصر، ومدير إدارة مشروعات التوزيع الجنوبية المهندس محمد محمود، ومدير عام شركة الإنشاءات الكهربائية بالشركة المنفذة لمحطات التحويل 11/66 ك ف الجديدة بالمنطقة الجنوبية، المهندس أمين محمد الباروني، ومدير فرع شركة الإنشاءات بالمنطقة الجنوبية، المهندس بشير محمد صالح.

وشملت الزيارة خط الوادي وغدوة وتراغن وسبها والشاطئ للوقوف على الاحتياجات العاجلة والمشاكل الفنية ومعالجة المختنقات لبعض محطات التحويل 11/66 ك ف بالمنطقة الجنوبية، وذلك في محطات (أوباري والديسة وأبريك والفجيج وتراغن ومصلي الجديد سبها وأم الجداول الشاطئ).

وقالت الشركة إن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ خطة الشركة لتحسين أداء الشبكة بالمنطقة الجنوبية، خصوصا بعد تشغيل محطة كهرباء أوباري الغازية بكامل قدرتها الإنتاجية 640 ميغاوات خلال الفترة القادمة.

من زيارة وفد الشركة العامة للكهرباء للمنطقة الجنوبية, (شركة الكهرباء)

من زيارة وفد الشركة العامة للكهرباء للمنطقة الجنوبية, (شركة الكهرباء)

من زيارة وفد الشركة العامة للكهرباء للمنطقة الجنوبية, (شركة الكهرباء)