الدبيبة يبحث مع دي مايو وبارتولو إيجاد حلول مستدامة لـ«تخفيف تدفق المهاجرين إلى أوروبا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 03:34 مساء
الدبيبة، مع لويغي دي مايو وإيفاريست بارتولو وأوليفر فاريلي 28 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الجمعة، بالعاصمة طرابلس، مع وزيري الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو, والمالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، سبل إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

ووفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم، حضر اللقاء وزراء الخارجية، والداخلية، والدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية.

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ولفت البيان إلى أن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، تناول العلاقات والتعاون في كل المجالات، والعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمها التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

الدبيبة، مع لويجي دي مايو, وإيفاريست بارتولو, واوليفر فاريلي, 28 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة، مع لويجي دي مايو, وإيفاريست بارتولو, واوليفر فاريلي, 28 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة، مع لويجي دي مايو, وإيفاريست بارتولو, واوليفر فاريلي, 28 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة، مع لويجي دي مايو, وإيفاريست بارتولو, واوليفر فاريلي, 28 مايو 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)
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