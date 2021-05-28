وزير خارجية مالطا: جئنا لمساعدة ليبيا وليس توقيع العقود

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 02:55 مساء
وزير خارجية مالطا يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة طرابلس، 28 مايو 2021. (بث مباشر)

أكد وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، اليوم الجمعة، الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للتغلب على ما تواجهه من تحديات، معتبرا في هذا السياق «الهجرة غير الشرعية جانبا من هذه التحديات».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة طرابلس، وضم مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، ووزيري خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، وإيطاليا لويغي دي مايو، وتطرق إلى نتائج المباحثات التي أجراها المسؤولون بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس الدبلوماسية المالطية: «جئنا إلى هذه المنطقة الحساسة، حيث هناك تنافس من أجل العقود لكننا لم نأت بهذه العقلية»، وأضاف: «جئنا لمساعدة ليبيا في بناء مستقبل أفضل ولم نأت لتوقيع العقود».

وتحدث عن وجود بعض الخلافات في وجهات النظر في هذه المنطقة، لكنه الاتفاق على مساندة ليبيا، والرغبة في أن تكون «دولة حرة وموحدة يقودها الليبيون». 

ووصل المسؤولون الأوروبيون الثلاثة إلى ليبيا صباح الجمعة، في زيارة تهدف إلى «تحديد مسار الدعم الأوروبي من أجل تخقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، مع التركيز على قضايا الهجرة»، وفق ما نقلت نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.

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