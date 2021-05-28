المفوض الأوروبي لسياسة الجوار: نتطلع للشراكة مع ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 02:38 مساء
مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي يتحدث في مؤتمر صحفي في طرابلس، 28 مايو 2021. (بث مباشر)

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي أرسى العام الجاري «أجندة طموحة» لإعادة العلاقات مع الجيران على ضفاف البحر المتوسط، مؤكدا الرغبة في أن تكون ليبيا جزءا من هذه الشراكة الجديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة طرابلس وضم وزراء خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، وإيطاليا لويغي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، تطرق إلى نتائج المباحثات التي أجراها المسؤولون بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية.

وأكد المفوض الأوربي أن «ليبيا بصدد العودة للأمن والأمان» في ضوء خارطة الطريق الجديدة والتوصل إلى سلطة جديدة موقتة تقود المرحلة الراهنة حتى الوصول إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل،، مشددا على حاجة ليبيا إلى «اقتصاد قوي منفتح على العالم ويمكن التعويل عليه كمورد عيش للشعب الليبي».

ورأى أن ليبيا بـ«حاجة إلى الاستقرار الذي جرى تقويضه بسبب ظاهرة الهجرة غير الشرعية»، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع ليبيا من أجل «حريتها وأمنها وتنميتها».

وقال المسؤول الأوروبي في ختام حديثه: «أمامنا مستقبل مشرق؛ لأن ليبيا لديها كل الإمكانات من أجل مستقبل أفضل، الذي يحتاج الكثير من العمل. ونحن ملتزمون بذلك». 

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