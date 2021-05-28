المنقوش تناقش مع وزيري خارجية إيطاليا ومالطا ومفوض أوروبي مشكلة الهجرة غير الشرعية

المنقوش تتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريها الإيطالي والمالطي، 28 مايو 2021. (بث مباشر)

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، الاتفاق مع وزيري خارجية إيطاليا لويغي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، على أن تأمين الحدود الجنوبية «هو الأولوية»، ودعم الاتحاد الأوروبي لليبيا بالموارد والتقنيات وكل السبل المادية والمعنوية من أجل تحقيق ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك أعقب اجتماع المنقوش مع المسؤولين الأوروبيين في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أوضحت المنقوش أنها لمست «جدية» المسؤولين الأوروبيين خلال المناقشات، التي اتسمت بـ«الشمولية» و«الواقعية».

ووصل المسؤولون الأوروبيون الثلاثة إلى طرابلس صباح الجمعة، في زيارة تهدف إلى «تحديد مسار الدعم الأوروبي من أجل تحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، مع التركيز على قضايا الهجرة»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن مصادر دبلوماسية.

ووصفت المنقوش الهجرة غير الشرعية بـ«القصة الحزينة»، واعتبرتها مشكلة «إنسانية وأمنية قومية واقتصادية»، وأكدت الحاجة إلى «استراتيجية وسياسة شمولية لحل هذا الملف، الذي تعاني منه ليبيا».

وأكدت أن حرس السواحل يجب أن «يكون جزءا» من الاستراتيجية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية و«ليس الحل»، موضحة أن المفوض الأوروبي طلب من ليبيا المساعدة في إعادة بعض المهاجرين إلى بلادهم وكذلك تقييم أوضاع المهاجرين على أرض الواقع.