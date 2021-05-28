«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 11:33 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة، غدا السبت، على ساحل سرت تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن السماء صافية إلى قليلة السحب على طول الساحل، فيما يكون البحر خفيف الموج قليل الاضطراب على ساحل طرابلس، وخفيف الموج على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير  إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب. 
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى بحرية على ساحل زوارة، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل، غدا، إلى 25 عقدة على ساحل سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر يصل مساء اليوم إلى 1.75 متر على ساحل طرابلس. 
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل طرابلس.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية. 
- الرؤية جيدة إلى متوسطة في الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس؛ وذلك لاحتمالية ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، وتكون بحرية الى شمالية شرقية على ساحل بنغازي، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر.
- البحر خفيف الموج.  
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.
•الرؤية جيدة. 

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