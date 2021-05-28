الدبيبة يؤكد دعوة الشركات ‏‏الأجنبية للاستكشاف وتطوير قطاع النفط

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في اجتماع مع المسؤولين عن قطاع النفط والغاز، في العاصمة طرابلس 37 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

أكد ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ضرورة تشجيع الاستثمار داخليًا لتطوير المنشآت النفطية و‏الرفع‏ من معدلات الانتاج، و دعوة الشركات ‏‏الأجنبية ‏للمساهمة‏ بإستثماراتها في البحث والاستكشاف ولتطوير القطاع.

وبحث الدبيبة خلال اجتماع مع وزير النفط والغاز ووكيل الوزارة بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة و عدد من مدراء الشركات التابعة لها، التحديات التي تواجه القطاع ومدى استعداد الحكومة لتوفير الإمكانيات للمساهمة في حلحلة هذه المشاكل.

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وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، ‏‏جرى الإتفاق على تقديم الدعم لشركة البريقة لتسويق النفط وحل كافة الإشكاليات التي تواجهها، لضمان توفر الوقود للمواطنين بجميع أنحاء البلاد.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في اجتماع مع المسؤولين عن قطاع النفط والغاز، في العاصمة طرابلس 37 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع المسؤولين عن قطاع النفط والغاز، في العاصمة طرابلس 37 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع المسؤولين عن قطاع النفط والغاز، في العاصمة طرابلس 37 مايو 2021. (المكتب الإعلامي للحكومة)