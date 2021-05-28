المسماري ينفي وقوع هجوم على فرع الهلال الأحمر في هون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 مايو 2021, 12:31 صباحا
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء احمد المسماري ما تردد من  أنباء عن وقوع هجوم على فرع الهلال الأحمر في مدينة هون بمنطقة الجفرة.

وأوضح في بيان، نشرته الصفحة الرسمية للقيادة العامة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نعلن أن المدينة هادئة ومستقرة والجيش الوطني الليبي والشرطة العسكرية تدعم مدرية الأمن والأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع بشكل كامل».

وتحدث البيان عن رصد يومي «للعشرات من المنشورات الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة في فضاء المعلومات وعلى القنوات المرئية بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي».

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وذكر البيان أن «ليبيا على حافة أحداث تاريخية مهمة فبعد سنوات من الحرب على الإرهاب والجريمة التي تقودها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية»، مشيرا إلى «الشعب الليبي يظهر رغبة قوية في تحقيق السلام ومصالحة وطنية تجبر الضرر وتحقق مبادئ التسامح والعفو وبناء ليبيا جديدة..».

وقال المسماري «أصبح الهدف الرئيسي في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا إن هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات بل يريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي ، ونشر الإرهاب والجريمة».

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