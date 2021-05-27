الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (20- 27 مايو 2021)

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي. (بوابة الوسط)

تباينت أسعار صرف الدولار الأميركي في السوقين الرسمية والموازية مقابل الدينار على أساس أسبوعي.

واستقر الدولار عند 4,45 دينار، وتراجع اليورو بفارق قرش واحد، مسجلا 5,42 دينار مقابل 5.43 دينار، الخميس الماضي، كما انخفض الجنيه الاسترليني بالفارق نفسه مسجلا 6.28 دينار مقابل 6.29 دينار نهاية تداولات الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وفي السوق الموازية، انخفض سعر صرف العملة الأميركية بفارق ثلاثة قروش، مسجلا 5.06 دينار مقابل 5.09 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وكان التراجع أيضا من نصيب اليورو عند 6.02 دينار مقابل 6.07 بفارق خمسة قروش، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 7.10 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».