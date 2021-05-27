السفير النمساوي يعلن عن زيارة مرتقبة لوزيري الداخلية والخارجية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 08:46 مساء
لقاء العميد خالد مازن مع السفير النمساوي لدى ليبيا، الخميس 27 مايو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلن السفير النمساوي لدى ليبيا، كريستوف مينيورغ، أن وزيري الداخلية والخارجية النمساويين سيزورنا ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين, وكذلك مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء إعلان السفير النمساوي خلال لقائه، صباح اليوم الخميس، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن في مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مازن أبدى ترحيبه بهذه الزيارة, مشيراً إلى تطلعه لتوطيد العلاقات بين البلدين وتفعيل برامج التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية في ظل العلاقة الـ«متينة» بين ليبيا والنمسا حيث سبق أن نفذت الأخيرة عدة مشاريع تنموية في ليبيا.

وأوضحت الوزارة أن مازن بحث مع السفير النمساوي، كريستوف مينيورغ آفاق التعاون الأمني بين ليبيا وجمهورية النمسا, والترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة فتح السفارة النمساوية في طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة.

وأفاد مازن بأن لدى وزارة الداخلية الليبية «مشروع اتفاقية في المجال الأمني بين البلدين منذ سنوات وأن الوزارة ستسعى لتحديث هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرات النمساوية, وإعادة فتح المجال الأمني وكذلك تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين كافة».

من جهته، أعرب السفير كريستوف مينيورغ خلال اللقاء «عن ارتياحه لما لمسه من استقرار أمني داخل العاصمة طرابلس», مشيراً إلى أنه «سيتم نقل السفارة النمساوية بشكل دائم بالعاصمة طرابلس خلال الفترة القادمة وبالتالي ستباشر تقديم خدماتها للمواطنين الليبيين خاصة ما يتعلق  بإصدار التأشيرات».

وفي ختام اللقاء أعرب السفير النمساوي عن ارتياحه لهذه الزيارة وما تم فيها من تبادل للآراء ومناقشة عدة مواضيع ذات علاقة بتطوير التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وفق وزارة الداخلية الليبية.

لقاء العميد خالد مازن مع السفير النمساوي لدى ليبيا، الخميس 27 مايو 2021. (وزارة الداخلية)
استقبال العميد خالد مازن للسفير النمساوي لدى ليبيا، الخميس 27 مايو 2021. (وزارة الداخلية)
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