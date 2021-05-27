في العدد 288 الليبيون مختلفون: كيف سننتخب الرئيس وما صلاحياته؟

العدد 288 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 27 مايو 2021. (بوابة الوسط)

صدر العدد 288 من جريدة الوسط، اليوم الخميس، وفي صدر صفحتها الأولى قصة رئيسية بعنوان «كيف سننتخب الرئيس وما صلاحياته»، وتتناول آخر المستجدات في سباق إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وترصد القصة الرئيسية الجدل والخلافات القانونية والسياسية حول نوعية وموعد الاستحقاق الانتخابي، وتستعرض مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، وكيف فجر خلافات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي وغيرهم من الأطراف الليبية الفاعلة.

وفي الصفحة الثالثة نقرأ موضوعا مهما بعنوان «إتمام انتخابات 24 ديسمبر في موعدها قرار لا اختيار»، وذلك على ألسنة فاعليين دوليين في الملف الليبي.

يتضمن الموضوع دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش جميع الأطراف الليبية الالتزام بقبول نتائج الانتخابات ونبذ العنف، فيما يحذر السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند من وجود «مفسدون محتملون»، مؤكدا أن مجلس الأمن سيقر عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا.

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ونقرأ في الصفحة الثانية موضوعات خفيفة متنوعة، أحدها بعنوان «هاشتاغ الأقصى يجبر تطبيق إنستغرام على الاعتذار».

وفي الصفحة السادسة التي تنوعت موضوعاتها لكن يربطها خيط واحد وهو رصد تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وفيه روايات لأطفال من غزة عاشوا لحظات القصف والدمار.

أيضا شملت التغطية الموسعة تقييما لما اعتبره رئيس وزراء إسرائيل نتانياهو نصرا، بعد حصاد 11 يوما من الحرب على الفلسطينيين، وجاء التقرير بعنوان «نتانياهو.. نجاحات استثنائية بطعم العار».

وفي التغطية الاقتصادية، يتصدر الصفحة السابعة موضوع موسع عن نتائج زيارة رئيس الوزراء التونسي إلى ليبيا، وزيادة وتيرة التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا معه تقرير بعنوان «شركات تونسية تعاود النشاط في ليبيا قريبا».

السرد النسائي في الرواية الليبية

من الاقتصاد إلى الثقافة التي يتصدر صفحتها موضوع بعنوان «السرد النسائي في الرواية الليبية.. سؤال اللغة والهوية»، وفيه نقرأ كيف تتحول هوية الأنثى في النص الأدبي إلى جزء من لعبة الحلول أو الخلاص من الآلام.

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وفي الصفحة الثقافية نفسها نقرأ تقريرا حول جولة «الوسط» داخل المركز الثقافي ميلينا ميركوري في العاصمة اليونانية أثينا.

هند صبري

ويتصدر حوار مع الفنانة هند صبري صفحة الفن، وتكشف فيه الصعوبات التي واجهتها اثناء تصوير مسلسل «هجمة مرتدة»، كما تعلن هند فخرها بالمشاركة في موكب نقل المومياوات الفرعونية الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في العاصمة المصرية القاهرة.

نهائي كأس السوبر

وفي الرياضة المحلية نقرأ موضوعا يغطي استعدادات النصر لمباراة نهائي كأس السوبر الليبي، حيث يواجه الاتحاد مساء اليوم الخميس، سعيا لحصد لقبه الأول في ثالث نهائي يجمع الفريقين.

وأيضا نقرأ تقريرا حول اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موعد مواجهة المنتخب الوطني الليبي مع نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكأس العرب.