وزارة المالية تحيل مرتبات شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 06:17 مساء
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، إحالة مرتبات شهر مايو الجاري لجميع القطاعات الممولة من الخزينة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى الجهات المعنية.

ويأتي إعلان الوزارة إحالة مرتبات الشهر الجاري إلى المصرف المركزي في وقت لم يعتمد فيه مجلس النواب قانون الميزانية العامة للعام 2021 حتى الآن بسبب خلافات حول بنود القانون.

- أبوبكر سعيد يكشف تفاصيل جلسة الثلاثاء لـ«النواب» بشأن الميزانية واجتماعهم مع وزيري المالية والتخطيط

لكن عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد أكد توافق أعضاء المجلس على الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة المخصص للمرتبات وما في حكمها، والتي قدرها بنحو 33.8 مليار دينار بعد تقليص الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية بنسبة 20%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الرحالة الليبي العالمي محمد بحر بعد إصابته بفيروس «كورونا»
رياضة محلية
«فورد»: السيارات الكهربائية ستشكل 40% من حجم مبيعاتنا 2030
سيارات
ماكرون في رواندا: «جئت للاعتراف بمسؤولياتنا» في الإبادة الجماعية العام 1994
دولى
أول برلمان أوروبي يدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
عربى
بركلات ترجيح ماراثونية (11-10).. فياريال بطلا للدوري الأوروبي للمرة الأولى في ...
رياضة عالمية
هداف «الصقور» محمد المريمي ينضم رسميا إلى صفوف نادي «المدينة»
رياضة محلية
بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما
دولى
«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مناقشات ملتقى الحوار: خلاف حول صلاحيات الرئيس و«النواب» واتفاق على وضع «آليات» ...
ليبيا
السيسي وبلينكن: توافق على دعم المرحلة الانتقالية وخروج المرتزقة من ليبيا
ليبيا
تقرير أممي يتهم الاتحاد الأوروبي بـ«تشجيع» الليبيين على إنقاذ المهاجرين «دون ...
ليبيا
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «خطر» على ليبيا...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ريال مدريد يعلن استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان