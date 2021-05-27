كوبيش يدعو مجلسي الدولة والنواب للتشاور «دون تأخير» حول القاعدة الدستورية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 04:01 مساء
كوبيش يتحدث في ختام مناقشات ملتقى الحوار السياسي لمقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (بث مباشر)

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، الخميس، مجلسي الأعلى للدولة والنواب إلى التشاور «دون تأخير» حول القاعدة الدستورية للانتخابات، راصدا سلبيات شهدتها هذه الجولة من المناقشات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال كوبيش إنه شعر أحيانا خلال مناقشات القاعدة الدستورية للانتخابات التي جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أمس الأربعاء واليوم، بأنها «تجرى في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة وليس في ملتقى الحوار»، منتقدا محاولة البعض إيجاد حلول لكل مشكلات ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة خلال جلسات ليست منوطا بها ذلك، وفق كلمته في ختام اجتماعات ملتقى الحوار السياسي، عبر الاتصال المباشر؛ لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات. 

ووجه حديثه إلى أعضاء ملتقى الحوار، قائلا: «ما يجمعكم أكثر مما يفرقكم»، مستعرضا مطالبات بعض الأعضاء بضرورة وجود ضمانات لإجراء الانتخابات في موعدها، وأهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.

وأكد مواصلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها للمضي قدما نحو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري وفق خارطة الطريق المتفق عليها.

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