لجنة فنية لدراسة زراعة مليون شجرة زيتون في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 02:19 مساء
أشجار الزيتون، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر عميد بلدية غريان يوسف بديري، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتشكيل لجنة فنية لتقديم خطة متكاملة لزراعة مليون شجرة زيتون و500 ألف شجرة لوزيات.

وتتكون اللجنة برئاسة عاشور عبدالله سويسي وعضوية كل من محمد عبدالكريم الأشهب، ويونس مفتاح هادي، وعبدالمجيد محمد العقربان، وسليمان المهدي أبوالخير، وجلال أبوالقاسم الملوشي، وذلك حسب المادة الأولى من القرار رقم «31» لسنة 2021، المنشور على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

ونصت المادة الثانية من القرار على تحديد مهام اللجنة في إعداد خطة متكاملة لزراعة مليون شجرة زيتون و500 ألف شجرة لوزيات في النطاق الإداري لبلدية غريان. وتشمل الخطة نوعية الأصناف الصالحة لظروف المناخ والتربة ونقص المياه وذات إنتاجية عالية، وتحديد الأماكن الواجب زراعتها وتحديد أصناف الشتول، واقتراح آلية علمية وعملية لتوزيع الشتول وزراعتها بين الأراضي الخاصة بالمواطنين كأولوية والقطاع العام في الأراضي المملوكة للدولة.

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إضافة إلى اقتراح عدة بدائل لتنفيذ الخطة في غياب الدعم الحكومي أو ضعفه ولو على مراحل، وتحديد أصناف أشجار الغابات وعددها وأماكن وآلية زراعة طوق غابات بالاعتماد على المياه الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي «كمون» المزمع تنفيذها بالاعتماد على الخرائط الموجودة لدى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والتعمير، واقتراح آلية متابعة وتشجيع الاستثمار في مجال زراعة الزيتون واللوزيات والرفع من مستوى الجودة.

وحسب نص القرار، فإنه يستهدف توحيد الجهود في مجال زراعة شجر الزيتون واللوزيات باعتباره أحد البدائل الاقتصادية المستهدفة لإحداث تنمية ودخل محلي، إضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية وتفضيل زراعتها بالزيتون واللوزيات لما لها من أثر اقتصادي وبيئي مهم، حسب بيان صادر عن البلدية.

وفي أبريل، فازت شركتان من مدينة غريان بالميداليتين الفضية والبرونزية في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون. وحصدت شركة «المشكاة» لإنتاج الزيت لصاحبها رجل الأعمال جلال الملوشي، الميدالية الفضية وشركة «زيتونة غريان» لصاحبها رجل الأعمال محمد سعيد، الميدالية البرونزية في المسابقة، وفق ما أعلن المجلس البلدي غريان.

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