منصور الحصادي يدعو إلى الاستفتاء الشعبي للاختيار بين الدستور أو القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 01:54 مساء
منصور الحصادي يتحدث أمام ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 27 مايو 2021. (بث مباشر)

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي، منصور الحصادي، إلى عقدة جلسة مباشرة لملتقى الحوار السياسي في مدينة البيضاء، وطرح مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور أو القاعدة الدستورية على الشعب لإبداء الرأي فيها. 

وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اليوم الخميس، شدد الحصادي على ضرورة وجود ضمانات للسير من المسار السياسي، ودعا إلى تأمين الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.

ودعا الحصادي حكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة بسط سيطرتها الكاملة على كل التراب الليبي سياسيا وإداريا وعسكريا، وتفعيل المصالحة الوطنية، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. 

كما دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة التوافق على قاعدة دستورية حال توجب السير في هذا الاتجاه، تكون «مرتكزة على الأطر القانونية والديمقراطية وليست تفصيلية».

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